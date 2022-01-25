Пекин, , 09:27 — REGNUM Создание Россией и Китаем малого союза против третьих стран невозможно из-за принципов развития отношений Москвы и Пекина. Об этом 25 января заявил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Посол России в Китае Андрей Денисов Beijing.mid.ru

«Малые союзы создаются по принципу «давайте дружить против кого-то». Я уже говорил о том, что отношения России и Китая в принципе не предполагают, делают невозможным принцип «давайте будем дружить против кого-то третьего». Так что здесь о союзе такого рода в принципе не может быть и речи», — сказал он.

При этом Денисов указал, что такого рода малые союзы, по его мнению, это «путь в никуда» и добавил, что ярким примером негативного воздействия на региональную обстановку является союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Пекине Андрей Денисов заявил, что переговоры России и Китая о новом проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности.