Париж, , 09:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент республики выразил глубокую обеспокоенность ситуацией на границах Украины и призвал к необходимости коллективной работы для скорейшей деэскалации», — говорится в заявлении.

По словам Макрона, деэскалация должна сопровождаться «выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками».

«Это также должно реализовываться через расширенный диалог с Россией, который мы ведем», — добавил он.

Напомним, ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие к главе Франции, сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой план по деэскалации ситуации вокруг Украины.

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