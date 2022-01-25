Макрон заявил о необходимости скорейшей деэскалации ситуации вокруг Украины
Париж, 25 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и заявил о необходимости работы для скорейшей деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
По словам Макрона, деэскалация должна сопровождаться «выражением твердых и заслуживающих доверия предупреждений в отношении России, что требует постоянной координации между европейскими партнерами и союзниками».
Напомним, ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие к главе Франции, сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой план по деэскалации ситуации вокруг Украины.
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