Сеул, , 09:26 — REGNUM С 25 января по 2 февраля министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу посетит с официальным визитом США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе визита представитель Южной Кореи встретится с торговым представителем США Кэтрин Тай, с которой обменяется мнениями по соглашению о свободной торговле, заключенному десять лет назад, а также обсудит сотрудничество в цепочке поставок и предстоящее присоединение Южной Кореи к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

Ожидается, что стороны также обсудят вопросы, касающиеся тарифов на сталь.

Кроме того, Ё Хан Гу примет участие в сессии Национальной ассоциации губернаторов США, которая будет проходить с 28 по 30 января.

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