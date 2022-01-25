Новосибирск, 25 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Новосибирске открыли дневной стационар паллиативной помощи. Это — новая форма оказания медпомощи таким пациентам, отметили в минздраве региона.

Yarregion.ru В больнице

Дневной стационар на 15 мест разместился в здании бывшего родильного дома № 2. Сейчас медики отбирают пациентов, которым подходит такой формат.

«Дневной стационар рассчитан на пациентов, которые ещё не дошли до того, что называется словом «край», когда они попадают уже в наши круглосуточные стационары — В Барышево, в Линево», — прокомментировал заведующий отделением, главный специалист региона по паллиативной помощи Дмитрий Лайвин.

Направление в дневной стационар после согласования с паллиативной службой может дать терапевт в поликлинике по месту жительства.

В штате — врачи, медсестры, санитарки, психолог: они прошли подготовку для работы с особенными пациентами.

Отделение освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

«Со своей стороны церковь берёт не только духовное окормление над этим местом, но и оказание различной помощи: и продуктами, и различными медицинскими препаратами, и всем необходимым для того, чтобы больные здесь чувствовали себя лучше, чтобы разделить их скорбь, их болезнь, поддержать, — отметил митрополит. — Болезнь человек будет переносить лучше, по крайней мере будет чувствовать, что он не один, не брошен».

Сейчас в отделении заняты шесть коек, но министерство здравоохранения региона формирует регистр взрослых паллиативных пациентов — их около 1,5−2 тыс. человек.