Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии продолжаются проверки по факту срыва сроков ремонта школ. Один из подрядчиков оштрафован на общую сумму около 3,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в средней школе № 3 в Ядрине, где капитальный ремонт должны были завершить к 1 сентября 2021 года. В надзорном ведомстве отмечают, что контракт был заключён с компанией «Скат 21» и касался ремонта школьной крыши.

«В соответствии с условиями контракта срок его исполнения установлен не позднее 1 сентября 2021 года, однако в установленный срок ремонт не был завершён», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура Ядринского района завела дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»), в отношении подрядчика и её руководителя. Правоохранители отмечают, что назначены штрафы соответственно на 2,8 млн рублей и 285 тыс. рублей.

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В ведомстве сообщают, что в настоящее время капитальный ремонт школы завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года в Чувашии не открылись 17 школ. Власти сослались на то, что часть школ осталась закрытой из-за планового ремонта. Однако в ряде школ подрядчики сорвали сроки капремонта.

Напомним, в прошлом году в Чувашии на капитальный ремонт и модернизацию школ и детских садов выделили 2 млрд рублей. В том числе 1486,5 млн рублей направлено на ремонт 54-х школ с износом 50%.