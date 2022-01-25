* талибов — запрещённая в России организация

Осло, , 09:21 — REGNUM Анас Хаккани, член переговорной группы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло, замешан в военных преступлениях. Об этом стало известно норвежской полиции, сообщает телеканал Afghanistan International TV.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Нынешний премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который сам находился в отеле «Серена» в Кабуле во время нападения на отель боевиков «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что не знал, что Анас Хаккани входит в состав делегации.

Шведское телевидение сообщило, что Захир Атари, афганский журналист, проживающий в Норвегии, сообщил в полицию Осло о причастности Анаса Хаккани к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

На данный момент неизвестно, предпримет ли полиция какие-либо действия.

Анас Хаккани — брат Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является одним из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её активным членом. Группировка ответственна за самые смертоносные вооружённые нападения и теракты террористов-смертников в Афганистане за последние два десятилетия.

Арестованный афганским правительством, он был освобожден из тюрьмы в ноябре 2019 года по приказу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и вместе с двумя другими членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обменен на двух профессоров Американского университета в Кабуле.

Одно из вооружённых нападений боевиков «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в январе 2008 года на отель «Серена» в центре Кабула — взрыв заминированного автомобиля, теракт смертника и стрельба, в результате чего погибло по меньшей мере семь человек.

Йонас Гар Стёре, нынешний премьер-министр Норвегии, в то время находился в отеле «Серена». На тот момент он занимал пост министра иностранных дел Норвегии. Во время атаки «Сети Хаккани» на отель он бросился на землю, чтобы избежать смерти.