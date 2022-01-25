Кызыл, , 09:19 — REGNUM В Туве по данным на 2021 год действует одно высшее учебное заведение и один филиал вуза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, общая численность студентов составила 5494 человека.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чуть менее половины из них обучались на очных основаниях — 2639 человек. 2674 студента учились в заочном режиме, ещё 181 — на вечерних отделениях.

«По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся увеличилась на 5,7% (на 296 человек). Платно (с полным возмещением стоимости обучения) образование получали 24,2% студентов региона», — отметили в службе статистики.

Более половины всех учащихся вузов составили девушки — 62,6%.