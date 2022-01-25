Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге разыскали пациента, который самовольно покинул больницу. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области.

В больнице Pixabay.com

Пенсионер покинул приемный покой больницы ночью 13 января. На поиск пожилого мужчины прибыл экипаж Росгвардии. Жена пропавшего проинформировала, что мужчина ранее перенес инсульт и мог не осознавать своих действий.

Пенсионера нашли в тот же день на одной из улиц города. Супруга написала письмо с благодарностью в адрес росгвардейцев. Теперь сотрудников ведомственной охраны поощрит территориальное руководство Росгвардии.