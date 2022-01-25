Екатеринбург, 25 января 2022, 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге разыскали пациента, который самовольно покинул больницу. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области.
Пенсионер покинул приемный покой больницы ночью 13 января. На поиск пожилого мужчины прибыл экипаж Росгвардии. Жена пропавшего проинформировала, что мужчина ранее перенес инсульт и мог не осознавать своих действий.
Пенсионера нашли в тот же день на одной из улиц города. Супруга написала письмо с благодарностью в адрес росгвардейцев. Теперь сотрудников ведомственной охраны поощрит территориальное руководство Росгвардии.