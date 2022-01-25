Джакарта, 25 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. На первой двусторонней встрече с 2019 года главы Индонезии и Сингапура согласуют три соглашения о сотрудничестве, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Ли Сянь Лун

Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с премьер-министром Сингапуром Ли Сянь Луном в провинции Бинтан 25 января.

«На встрече будут обсуждаться инвестиционное сотрудничество, оборона, соглашения об экстрадиции», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Напомним, Джоко Видодо и Ли Сянь Лун в последний раз встречались на полях саммита G20 в Риме (Италия) в октябре 2021 года и во время экстренной встречи АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года.