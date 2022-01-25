Москва, 25 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Москве доступ к Wi-Fi, в студенческих общежитиях обеспечивают более 14,8 тыс. точек. В 2021 году в общежитиях вузов появилось 2228 новых точек доступа к Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

Москва Wi Fi

В настоящее время Wi-Fi доступен в 175 зданиях общежитий 34 столичных вузов. Бесплатным Wi-Fi в общежитиях пользуются более 132 тысяч московских студентов.

Первые 1,5 тыс. хот-спотов в студенческих общежитиях заработали в декабре 2014 года. Только за 2021 год студенты вузов Москвы передали по интернету более 13 петабайт трафика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году заработало более 3 тыс. новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Всего в столице насчитывается более 22 тыс. точек доступа к Wi-Fi.

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