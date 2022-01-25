Тбилиси, , 09:18 — REGNUM Ресторанный бизнес Грузии испытывает серьёзные проблемы из-за мер профилактики пандемии. Об этом сообщил глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в ходе брифинга.

Ресторан Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«У нас большая проблема с кадрами. Очень многие, более 100 000 человек, потеряли работу с началом пандемии коронавируса. 30% квалифицированных кадров уехали за границу», — отметил глава федерации.

Алавердашвили добавил, что многие работники из этой сферы ушли в другие сектора. Он рассказал, что они отказываются возвращаться и готовы получать меньше, чем в ресторане, но чувствовать себя защищенными от потери работы.

Эксперт отметил, что прошлым летом, когда туристический сектор в Грузии немного оживился, в ресторанах уже остро ощущалась нехватка персонала. Это привело к низкому уровню сервиса и плохим отзывам посетителей.

Руководитель федерации выразил надежду, что со временем ситуация наладится и персонал начнёт возвращаться в ресторанный сектор.

Стоит отметить, что в Грузии в 2020 году сильно пострадал туристический и ресторанный сектор из-за мер профилактики пандемии. Когда большинство ограничений были отменены, ресторанам долгое время запрещалось работать ночью в выходные дни. Это приводило к массовым акциям протеста, которые неоднократно проходили в Тбилиси и других городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии изменили протокол лечения детей от коронавируса