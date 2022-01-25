Киев, , 09:17 — REGNUM Украинские власти отбросят любые международные договоренности по Украине, которые будут достигнуты «за счет украинских интересов». Об этом 25 января украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Если будут любые договоренности относительно Украины за счет украинских интересов, эти договоренности будут отброшены Украиной, и партнеры об этом знают», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что, как он считает, в настоящее время ничего не говорит о том, что такие договоренности по Украине без украинского участия были уже приняты.

«Более того, процесс построен таким образом, что мы разговариваем с партнерами до их разговоров с россиянами и разговариваем сразу после», — отметил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение четырех стран об эвакуации семей дипломатов из своих посольств на Украине является преждевременным и не имеющим для этого реальных оснований.