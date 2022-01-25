с. Селезнево, , 09:16 — REGNUM В Алтайском крае задержаны истязатели ребёнка, выставленного голым на мороз. Как сообщает сегодня, 25 января, территориальное СУ СК РФ, это — 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») и п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних»).

На Алтае родители выставили голого ребенка на мороз Цитата из видео

«Следствием установлены факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев: шести и полутора лет со стороны матери и сожителя. Семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По её словам, в настоящее время мальчики изъяты из семьи и находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении нерадивых родителей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствию предстоит дать оценку работе контролирующих органов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 января, СУ СК РФ по Алтайскому краю исполнил поручение Александра Бастрыкина, возбудив уголовное дело по факту обнародованного видео с голым ребёнком на морозе.

По данным следствия, 21 января 2022 года в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице.

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