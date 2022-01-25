Москва, 25 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В России изготовлена первая серийная партия новейших противопехотных 40-миллиметровых гранатометов «Балкан», заявили в госкорпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

По словам директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, конструкторская документация на комплекс «Балкан» оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства.

Разработчики гранатомета в НПО «Прибор» им. С. С. Голембиовского уточнили, что комплекс в настоящее время проходит расширенные проверки на опытно-войсковой эксплуатации, по результатам которых будет принято решение о принятии комплекса на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, гранатомет «Балкан» — это новейшая российская разработка в данном виде вооружений, благодаря которой дальность стрельбы может быть увеличена более чем на 25%, а могущество боеприпаса — в два раза по сравнению со штатными 30-миллиметровыми комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).