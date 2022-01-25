Вашингтон, 25 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Власти США всего на 90 дней продлили две так называемые генеральные лицензии российской «Группы ГАЗ» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

Gazgroup.ru Производственная площадка «Группы ГАЗ»

«Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче — 90 дней», — указали в министерстве.

Одна из лицензий касается сроков избавления от активов «Группы ГАЗ» для американских инвесторов, вторая — срока для завершения сделок с российским холдингом. Разрешения были продлены на более короткий срок из-за якобы угрозы вторжения России на Украину, сообщил представитель минфина США агентству Reuters.

«Дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России», — утверждал представитель минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, «Группа ГАЗ», подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, оказалась в числе компаний, попавших под антироссийские санкции США 6 апреля 2018 года. При этом минфин США сначала дал месяц на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов компаний из чёрного списка, и два месяца — на разрыв с ними контрактов. Затем эти сроки несколько раз продлевались.

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