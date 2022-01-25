Пермь, , 09:12 — REGNUM В Перми осужден местный житель, признанный виновным в совершении угонов дорогих иномарок. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Toyota Land Cruiser 200 Kurdistan Automotive Blog

Пермяку инкриминировали кражу в особо крупном размере. Установлено, что мужчина профессионально занимался угоном транспортных средств. Зимой 2021 года он угнал со стоянок два автомобиля «Toyota Land Cruiser 200».

Известно, что горожанин ранее уже привлекался уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и оштрафовал на 150 тыс. рублей.

Иномарки после вступления приговора в законную силу будут возвращены законным владельцам.