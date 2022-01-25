Владивосток, , 09:16 — REGNUM Во Владивостоке водитель иномарки въехал в двери торгового центра — ему стало плохо за рулём.

Автомобиль DNA2Market

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По информации телеграм-каналов, автомобиль Ford сначала проломил забор, а затем въехал в двери торгового центра на улице Гоголя.

По словам очевидцев, водитель не пострадал, прибывшие медики оказали ему медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль наехал на ограждение и конструкцию шлагбаума в Уфе.