Вашингтон, 25 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, ситуация, которая в настоящее время сложилась вокруг Украины, может быть связана с опасениями России «безвозвратно потерять» эту страну. Он рассказал об этом 24 января в ходе семинара, который транслировался на сайте американского Госдепартамента.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <…> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — сказал он.

Также Блинкен добавил, что США на нынешней неделе собираются направить свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе и будут ожидать реакции Москвы на них.

«Я ожидаю, <…> что в какой-то момент на этой неделе мы поделимся нашими документами с РФ. Я ожидаю, что НАТО сделает то же самое. Потом мы посмотрим, как Россия отреагирует, увидит ли она основу для продолжения диалога, для продолжения следования по пути дипломатии, что, безусловно, является (для Вашингтона — ред.) предпочтительным курсом», — пояснил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками.