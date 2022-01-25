* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 25 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о создании специального суда по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Самангани написал 24 января в Твиттере, что Верховный суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учредил специальный трибунал для решения вопросов, связанных с запрещёнными веществами

Заместитель пресс-секретаря назвал состав трибунала: Хан Мохаммад назначен судьей, Абдулла Тайеб — муфтием, а Ульфат — секретарём.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о создании специального трибунала на фоне того, как в ряде провинций растут объёмы выращивания и незаконный оборот наркотиков.