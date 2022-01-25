Станица Троицкая, Ингушетия, 25 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Ингушетии произошла драка со стрельбой в станице Троицкая Сунженского района. Группа людей сначала устроила разборку с местным жителем, конфликт перерос в драку, а затем было пущено в ход оружие. В результате были доставлены в больницу два человека, сообщили 25 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Niels Noordhoek Стрельба

«Полицейские установили, что возле одного из домовладений, расположенных по ул. Международная в ст. Троицкой, у группы граждан на бытовой почве произошла ссора с местным жителем, переросшая в драку. В результате конфликта в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены два человека»,-говорится в сообщении ведомства. Как уточняется, на месте происшествия правоохранители обнаружили несколько гильз и охотничий нож. В настоящее время причины конфликта устанавливаются. Между тем «Интерфакс» сообщил, что драка со стрельбой произошла в селении Троицкое между двумя кланами — Местовых и Евлоевых. Конфликт был связан с долговыми обязательствами одной из сторон. В настоящее время стрелявший добровольно явился в полицию и стал ружье, из которого были сделаны выстрелы.