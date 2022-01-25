Пермь, 25 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Перми к административной ответственности привлекли предприятие, которое нарушило экологическое законодательство, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

В ходе проверки установлено, что ООО «Тепло-М» сбрасывало с территории Мотовилихинских заводов сточные воды с превышением нормативов по нефтепродуктам. По данному факту возбудили административное производство.

За нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты предприятие и должностных лиц оштрафовали в общей сложности на 90 тыс. рублей. Устранение нарушений контролируется Росприроднадзором.