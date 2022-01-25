Москва, , 09:04 — REGNUM В России в 2021 году страховое возмещение получили 155 тыс. вкладчиков. Такие данные приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

АСВ в прошлом году выплатила страховое возмещение 155 тыс. обратившимся вкладчикам, в том числе в четвёртом квартале 2021 года — 15,8 тыс. вкладчикам. Общий размер возмещения составил 52,5 млрд рублей, из них за четвёртый квартал выплачено 1,8 млрд рублей.

В корпорации уточняют, что в числе получателей были 7,9 тыс. обратившихся за возмещением по вкладам юридическим лицам на сумму 2,9 млрд рублей, в том числе 492 некоммерческие социально ориентированные организации на сумму 90,8 млн рублей.

В 2021 году страховые случаи наступили в отношении 22 банков.

Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил ИА REGNUM, что в 2022 году ожидаем рост рублевых средств граждан на счетах в банках, но не обязательно на депозитах. Эксперт полагает, что часть останется на накопительных счетах.

Подробнее: Экономист Цыганов рассказал, как будут расти рублевые сбережения граждан