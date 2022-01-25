Петропавловск-Камчатский, 25 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. По поручению руководителя Следкома РФ Александра Бастрыкина на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «халатность» по факту нападения бродячих собак на 8-летнего мальчика в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении СУ СКР.

(сс) freegr Злая собака

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Стая агрессивных собак напала на мальчика днём 23 января. Животных отогнал проходящий рядом с местом ЧП мужчина. У ребёнка на ноге остался синяк от укуса. Он был сильно испуган.

Следователи на месте обнаружили несанкционированные будки и места для кормления бесхозных собак.

«Проводятся обыски и допрашиваются лица из числа работников администрации Вилючинского городского округа, а также муниципального учреждения по благоустройству территории района и муниципального приюта для безнадзорных животных», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области экстренно предпринимают меры по отлову бродячих животных. Новые распоряжения от горадминистрации поступили после того, как в Забайкальском крае от укусов собак погибла семилетняя девочка.