Усть-Канский район, Алтай, 25 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, к настоящему времени задержан 54-летний подозреваемый.

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По данным ведомства, мужчина срубил семь лиственниц в 10 км от села Яконур. Он был задержан при погрузке деревьев на грузовик, вместе с ним оказался житель соседнего Алтайского края, которому подозреваемый хотел продать дрова.

«При этом он ввел в заблуждение покупателя, заявив, что деляна, на которой произрастали деревья, принадлежит ему на законных основаниях. Сумма ущерба, причиненному лесному фонду, составила 741 000 рублей», — отметили в ведомстве.