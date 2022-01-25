* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 25 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление по нескольким направлениям на опорные пункты Фронта национального сопротивления в Афганситане. По данным местных источников, в настоящее время происходят боестолкновения в селе Дара Чарх-и-Фалак уезда Хост-ва-Фаранг провинции Баглан.

mosaic36 Убийство

Источники среди населения сообщили газете «8 Собх», что в результате боёв были убиты четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один член Фронта сопротивления, а ещё один был ранен.

Собеседники утверждают, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники местных жителей, чтобы помешать продвижению бойцов Фронта.

Несмотря на неоднократные звонки местным талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане, они пока никак не прокомментировали эти сообщения.