Чита, 25 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чите задержали злоумышленников, на счету которых не менее 20 фактов сбыта поддельных банкнот на территории Забайкалья и других регионов. Подробности сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

По версии оперативников, в конце 2021 года 29-летний местных житель приобрел через в интернете 29 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. С помощью знакомого ранее судимого читинца 1996 года рождения он реализовал не менее 20 купюр, в том числе на территории соседних с Забайкальем регионов и в Москве.

Одна из купюр, которую сбыли подозреваемые, была обнаружена и изъята в отделении банка в Чите. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали подозреваемых в Чите и доставили в отдел полиции.

Сотрудники полиции продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия направленные на изъятие из оборота других поддельных банкнот.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». По ходатайству следователя УМВД России по городу Чите судом в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его подельник находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России.

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