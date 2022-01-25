Владивосток, 25 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Приморье может стать первым регионом на Дальнем Востоке, где семьям будут выплачивать 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей, заявила председатель правительства края Вера Щербина.

Ясмин Бани Одех ИА REGNUM Гуляющие с детьми

Читайте также: Дальневосточники за рождение третьего ребёнка получат по миллиону рублей

«Было озвучено много предложений, которые обсуждались с экспертами с участием федеральных министерств и ведомств, многие из которых требуют серьезной проработки поскольку финансово затратные. Но один вопрос, который мы прорабатывали как «пилот» вместе с министерством по развитию Дальнего Востока. Это предоставление 1 млн рублей семьям за рождение третьего и последующих детей. Предполагается, что именно Приморский край станет первым регионом, где будут апробировать результативность этой меры финансовой поддержки», — сообщила Вера Щербина на своей странице в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Дальнего Востока при появлении в семье третьего ребёнка будут давать миллион рублей, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.