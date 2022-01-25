Екатеринбург, 25 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В мэрии Екатеринбурга назвали сумму, которую потратят на выкуп домов ради расширения улицы Татищева. Речь идет о 500 млн рублей, заявил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Anton Starikov Деньги

Чиновник отметил, что эту сумму потратят на первом этапе выкупа земель и зданий. Сколько денег потребуется на полную реализацию проекта пока не известно. Галямов обратил внимание на то, что постановление о расширении дороги уже подписано и проект реализуют в любом случае. Власти приступят к выкупу уже в 2022 году.

Отметим, ради расширения центральной улицы города планируют снести восемь жилых домов и стихийный рынок. Людям, чьи дома оказались в зоне сноса, предложат компенсацию. С теми, кто не согласится, встретятся в суде.