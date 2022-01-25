Вашингтон, 25 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Атаки со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) обсудил с послами ОАЭ и Саудовской Аравии в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Джейк Салливан

Отмечается, что посол ОАЭ Юсеф аль-Утейба и его коллега из Саудовской Аравии Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд на встрече с Салливаном общались на тему продолжающихся атак хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, «в результате которых в обеих странах были погибшие и пострадавшие среди гражданских лиц».

«Послы и Салливан обсудили совместные усилия с целью привлечения хуситов к ответственности. Салливан подчеркнул, что США привержены обеспечению безопасности ОАЭ и Саудовской Аравии, где живут и работают тысячи американских граждан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что помощник американского президента по национальной безопасности приветствовал поддержку ОАЭ и Саудовской Аравией «усилий под руководством ООН», которые направлены на прекращение войны в Йемене политическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января принадлежавшая хуситам площадка для ракетных пусков в Йемене была уничтожена атакой войск ОАЭ.