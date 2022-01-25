В ВС Южной Кореи выявили 78 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 25 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 78 человек.
Известно, что 67 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 2165.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4020.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 8571 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 749 979.
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