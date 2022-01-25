Кишинёв, 25 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Молдавии утвердило новый клинический протокол «Коронавирусная инфекция нового типа», в котором смягчаются карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Карантин

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Сообщается, что для непривитых жителей, которые контактировали с носителями коронавируса срок изоляции снижен с 14 до десяти суток. Если у них нет симптомов заболевания, а ПЦР-тест, сделанный на пятый день, будет отрицательным, то карантин можно прекратить досрочно.

Привитым в случае контакта с носителем SARS-CoV-2 не нужно переходить в карантин, но за их состоянием здоровья будут наблюдать. Также им нужно будет в течение десяти дней носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. В случае отрицательного ПЦР-теста, сделанного на пятый день, меры отменяются досрочно. Если же привитый будет нарушать правила, то его могут поместить в карантин.

«Лица, находящиеся на карантине, должны трижды в день измерять температуру тела и данные ежедневно передавать семейному врачу по телефону. При появлении клинических симптомов COVID-19 необходимо оповестить своего семейного врача или вызвать службу неотложной медицинской помощи», — отметили в минздраве.

Напомним, в Молдавии в последние дни наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом. 21 января в республике был зафиксирован суточный «рекорд» — 3907 выявленных носителей SARS-CoV-2 в сутки.