Джакарта, , 08:57 — REGNUM Наводнение обрушилось на 13 деревень в округе Табанг, округ Кутай-Картанегара, в провинции Восточный Калимантан, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

В результате инцидента подтоплены более 5200 домов, принадлежащих жителям.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что с 24 по 26 января 2022 года в провинции Восточный Калимантан пройдут сильные дожди и грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 19 человек стали жертвами конфликта между двумя общинами в индонезийской провинции Западное Папуа.

Читайте ранее в этом сюжете: При столкновении двух общин в Индонезии погибли десятки людей