Киев, , 08:56 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все участники предстоящей встречи в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политических советников подтвердили свое участие в ней.

Флаги стран встречи в «нормандском формате» Kremlin.ru

«Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать «нормандский формат» и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Украина имеет свою позицию по каждому из пунктов минских договоренностей. Киев будет их выполнять «исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», добавил Ермак.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Париже состоится встреча советников лидеров «нормандской четверки», на которой планируется обсудить ситуацию в Донбассе.

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