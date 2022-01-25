Кунгур, Пермский край, , 08:54 — REGNUM В Пермском крае руководительница муниципального учреждения предстанет перед судом за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

По данным следствия, в 2017—2019 годы глава организации премировала своими приказами подчиненных и потребовала часть назначенной премии отдать ей. Опасаясь негативных последствий для себя, сотрудники требования руководителя выполняли. Сумма переданных денег составляла от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, женщина получила взятку в сумме 56 тыс. рублей за трудоустройство одного работника. Другому сотруднику необоснованно выплатила заработную плату в сумме более 91 тысячи рублей и необоснованно назначала ему стимулирующие выплаты, причинив ущерб бюджету учреждения на сумму более 93 тысяч рублей. При этом на починенного были возложены должностные обязанности, которые глава учреждения не хотела исполнять самостоятельно.