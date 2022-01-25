Чита, , 08:53 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 25 января, Татьяниного дня, департамента ЗАГС Забайкалья известил о том, что с начала 2022 года на территории региона зарегистрировано всего одно рождение девочки, которой родители дали имя Татьяна.

Татьянин день RIA Novosti

Для сравнения, в 2019 году рождений с таким имянаречением на территории края было зарегистрировано 50, в 2020 году — 58, а в 2021 году — 39.

«Далеко не о каждом имени в нашей стране можно сказать, что дату его празднования знают все россияне. В этом плане тем, кого зовут Татьяной, повезло — кто был студентом, никогда этой даты не забудет», — пояснила руководитель Департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина.

По её словам, мода на имена была всегда, например, сегодняшняя именинница была очень популярна в советское время, была мода на имя Галина, Валентина, затем — Наташа, в период перестройки — на иностранные имена. Сегодня родители чаще выбирают имена старославянские и при этом редкие.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в России отмечается день российского студенчества, который также имеет название Татьянин день — по имени святой, чью память чтят в православной церкви в этот день.

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