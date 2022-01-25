Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве, по данным столичного Управления ЗАГС, ежегодно рождается около 230 — 250 девочек с именем Татьяна, сообщается на портале мэра столицы.

Татьянин день Donland.ru

С 2000 года в Москве зарегистрировали рождение около 10 тысяч новорожденных девочек с именем Татьяна. Больше всего Татьян за последние 20 лет родилось в 2000 году — более 650.

С 2009 года по настоящее время в столице наблюдается спад популярности имени Татьяна. Некоторые родители называют дочерей разными именами в сочетании с именем Татьяна. Например, Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и Татьяна Николь.

Как сообщало ИА REGNUM. Музей Победы на Поклонной горе в Москве в Татьянин день приглашает всех желающих посетить виртуальную выставку.

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