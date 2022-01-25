Москва, 25 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. До девяти градусов мороза ожидается 25 января в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

«Сегодня скажется влияние тёплого атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, к вечеру переходя в снеговое состояние, а температурный фон, хотя и немного повысится, но не успеет вернуться в своё климатическое русло», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода, вечером — снег. Столбики термометров опустятся до девяти градусов мороза, в Подмосковье — до 11 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, «полярные морозы» до — 18 °C в Албании привели к закрытию школ на три дня.