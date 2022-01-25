Буэнос-Айрес, , 08:50 — REGNUM С призывом ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скорее одобрить российскую и китайскую вакцины от COVID-19 «Спутник V» и CanSino обратилась министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти. Об этом 25 января сообщает газета La Nación.

Вакцина «Спутник V» Zdrav.nso.ru

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По информации источника, в ходе встречи с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом аргентинский министр здравоохранения указала на важность одобрения названных вакцин от COVID-19 для Аргентины и других стран, в которых ведется применение этих препаратов.

При этом по итогам встречи с главой ВОЗ Виссотти написала на своей странице в соцсети Twitter, что она благодарна Гебрейесусу за то, что он рассказал о том, «как продвигается оценка вакцин «Спутник V» и CanSino для их включения в список препаратов для экстренного использования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов исследования международной группы медиков известно, что прививка вакциной компании Pfizer увеличивает примерно в три раза вероятность развития различных форм воспаления тканей сердца.