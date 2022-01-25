Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл запрет на возврат опасных и больших собак на волю после отлова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, указ направлен на обеспечение защиты жизни и здоровья жителей.

Бездомная собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документу, большими признаны собаки высотой в холке более 25 см. Список опасных животных был утверждён постановление федерального правительства от 29 июля 2019 года.

«Минсельхозпроду Бурятии поручено в срок до 7 февраля 2022 года привести в соответствие нормативно-правовые акты регламентирующие порядок организации деятельности приютов и порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Бурятии», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщили о случаях беременности у собак, которые были стерилизованы, оснащены бирками и возвращены на волю. Власти обещали проверить информацию.

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