Чита, 25 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Забайкалье мошенники убедив женщину, что неизвестные оформили на её имя кредит на крупную сумму под залог квартиры, присвоили себе более трех миллионов рублей. Подробности сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки деньги

История началась в конце декабря 2021 года: 67-летней жительнице Читы позвонила неизвестная девушка и, представившись работником «Центрального банка», сообщила о попытках неизвестных лиц оформить на нее кредит. Забайкалке предложили как можно быстрее самой оформить кредитный договор и перевести деньги якобы для сохранности на «безопасные счета».

Пенсионерка выполнила указания, отправив мошенникам 120 тысяч рублей. Через несколько дней ей поступило сообщение в мессенджере, в котором злоумышленники написали о попытках оформить займ на 500 тысяч рублей, однако в банке женщине выдали на руки лишь 25 тысяч рублей, которые она также перевела на указанные злоумышленниками «безопасные счета».

После этого читинке сообщили об оформлении на ее имя кредита на сумму почти 1,5 миллиона рублей под залог квартиры. Для спасения жилья, ей предложили ввести мошенников в заблуждение и оформить договор купли-продажи квартиры, а вырученные деньги снова сохранить на «безопасных счетах». Злоумышленники убедили читинку, что на самом деле квартира останется в ее собственности.

Женщине удалось быстро продать жилье за 3,4 миллиона рублей. Деньги она отдала мошенникам, а поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 — 16 января 2020 года доверчивые жители Забайкальского края перечислили мошенникам почти два миллиона рублей.

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