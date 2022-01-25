Омск, 25 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Омске будут судить пенсионера, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела в отношении 69-летнего мужчины завершено. По данным следствия, пожилой омич неоднократно размещал в соцсети видеозаписи, публикации и комментарии, содержащие «уничижительные выражения и призывы к насильственным действиям по отношению к лицам определённой национальности».

В ходе следствия пенсионер признал вину и раскаялся. Уголовное дело предано в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вынесен приговор 30-летнему иностранному гражданину, который обвинялся в совершении преступления экстремистской направленности.

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