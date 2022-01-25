Сеул, , 08:41 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламент) Южной Кореи Пак Бён Сок примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-службу южнокорейского парламента.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Согласно опубликованным данным, Пак Бён Сок посетит Пекин с 3 по 6 февраля по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В ходе поездки представитель Южной Кореи встретится с председателем постоянного комитета, с которым обсудит пути активизации двусторонних обменов в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений, примет участие в церемонии открытия Олимпиады, а также в обеде, организованном председателем КНР.

Известно, что визит спикера Национального собрания Южной Кореи в Китай будет проходить отдельно от визита официальной делегации южнокорейского правительства.