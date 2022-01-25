* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 08:40 — REGNUM Сообщения о визите лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления Афганистана в Москву не соответствуют действительности. Об этом заявил спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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Источники ранее сообщали «Афганистан интернэшнл», что мулла Барадар и мулла Якуб, заместитель премьер-министра и министр обороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Ахмад Масуд и Амрулла Салех прибыли в Москву.

Но Замир Кабулов заявил РИА Новости, что информация о прибытии представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта сопротивления в Москву является фейком.

Ранее бывший глава службы национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль написал на своей странице в Twitter, что мулла Якуб и мулла Барадар прибыли в Москву одновременно с встречей в Осло талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями западных стран и афганского гражданского общества.

Также сообщалось, что Амрулла Салех и Ахмад Шах Масуд, лидеры Фронта сопротивления, отправились в Москву для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).