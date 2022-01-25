Кабанский район, Бурятия, , 08:40 — REGNUM Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, ДТП произошло днём 24 января.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

На 310 км федеральной трассы «Иркутск — Чита» 50-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Surf не справился с управлением и наехал на дорожное металлическое ограждение. После этого его отбросило на полосу встречного движения, где внедорожник столкнулся с грузовым FreightlinerColumbia.

В результате от полученных травм водитель Тойота скончался на месте происшествия.