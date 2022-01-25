Кемерово, 25 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Гурьевском округе Кемеровской области разработали комплексную программу по снижению безработицы и обеспечению предприятий квалифицированными кадрами. Этот опыт будет распространён на весь регион, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бен Шан. Безработица

По данным министерства труда и занятости населения области, сейчас на учёте состоят 11,3 тысячи безработных, в банке вакансий — 42,2 тысячи рабочих мест.

Как отметил министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин, в Кузбассе один из самых низких уровней безработицы — второе место в Сибирском федеральном округе, по уровню регистрируемой безработицы — третье место в России.