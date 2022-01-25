Слюдянка, Иркутская область, 25 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Слюдянском районе Иркутской области на уловку мошенников попалась местная жительница. Подробности сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Накануне к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что злоумышленники похитили у нее денежные средства. Выяснилось, что с неизвестного номера телефона женщине позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на нее пытаются оформить кредит.

Для того, чтобы злоумышленники не завладели денежными средствами необходимо успеть вперед них оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

После оформления кредита женщина через терминал перевела 280 тысяч рублей на продиктованный счет лже-сотрудницей банка. Осознав, что стала жертвой обмана аферистов, обратилась в полицию.

В похожую ситуацию накануне попала жительница Братска, которая лишилась около 200 тысяч рублей. Всего с начала 2022 года на территории Иркутской области зарегистрировано 100 сообщений о кражах и мошенничествах, совершенных в отношении жителей Приангарья дистанционно, с использованием средств сотовой связи и интернет-сайтов, где денежные средства потерпевшие самостоятельно переводили на счета злоумышленников, либо, получив в банкомате код — доступа к личному кабинету, не задумываясь передавали его преступнику.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях доверчивый житель Ольхонского района Иркутской области лишился более одного миллиона рублей, доверившись лежеброкерам.

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