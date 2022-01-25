Сусуман, Магаданская область, , 08:46 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

Шахта hangela

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Предварительно установлено, что 24 января в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое молодых мужчин.

Тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти проводится судебная медицинская экспертиза. Следствием устанавливаются обстоятельства гибели мужчин, которые, по одной из версий, могли производить в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла.

Расследование уголовного дела продолжается.

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