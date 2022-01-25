Баку, 25 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 24 января выявили 757 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5145 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 634 488 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 612 594 человек, в том числе 302 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 13 275 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8619 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1697 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8851 теста. Выздоровевшими медики признали 526 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.