Москва, 25 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. На 3 февраля намечен первый в нынешнем году пуск ракеты-носителя «Союз-2», который будет осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом 25 января сообщает сетевое издание «ЯТВ» Ямальского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2»

«3 февраля 2022 года (резервные дни — 4 и 5 февраля) состоится пуск ракетоносителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно расчетам, районы падения отделяющихся частей ракеты расположены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха, которые из-за этого объявлены временно опасными.

Кроме того, жителям района рекомендовали воздержаться от поездок по названным территориям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай планирует запустить свою ракету-носитель нового поколения «Чанчжэн-8 Y2» в период с конца февраля по начало марта с острова Хайнань на юге страны